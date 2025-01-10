وكتبت فون دير لايين على حسابها في موقع إكس "لقد صرفنا اليوم ثلاثة مليارات يورو لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من الاتحاد الأوروبي بموجب القرض الذي قررته مجموعة السبع".

وبعد أشهر من المفاوضات، توصل زعماء مجموعة السبع إلى اتفاق في أكتوبر الفائت لاستخدام الفوائد الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمّدة في دولهم تبعا للعقوبات الدولية، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وتبلغ حصة الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 18 مليار يورو.

وأكدت فون دير لايين أن هذه الأموال "ستوفر لأوكرانيا القدرة المالية لمواصلة النضال من أجل حريتها وتحقيق النصر".

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قرّر الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية، الخاصة والمملوكة للبنك المركزي الروسي، في دول الاتحاد الأوروبي، والتي يبلغ مجموعها حوالي 235 مليار يورو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مساعداته لأوكرانيا.