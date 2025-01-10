وأضافت المصادر لوكالة رويترز أنها تعتقد أن العقوبات الأميركية الجديدة ستستهدف أكثر من 180 ناقلة للنفط الروسي وشركتي "إنجوستراخ" للتأمين ومجموعة "ألفاستراخوفاني" لخدمات التأمين البحري في روسيا.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة ستفرض بعضا من أشد العقوبات حتى الآن على قطاع النفط الروسي باستهداف 180 سفينة وعشرات التجار واثنتين من كبرى شركات النفط وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع.

والوثيقة، التي يقال إنها صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، متداولة بين التجار في أوروبا وآسيا.

وقفزت أسعار النفط الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.50 دولار، أي 3.3 بالمئة، إلى 79.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.39 دولار، أي 3.2 بالمئة، إلى 76.31 دولار.