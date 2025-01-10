وقال وزير النفط في كلمة خلال مراسم وضع حجر الأساس في محافظة البصرة "إن مشروع استثمار الغاز المعجل من حقل أرطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي والذي سيتم إنجازه العام القادم، سيساهم بإضافة طاقات جديدة من وقود الغاز إلى الشبكة الوطنية لإنتاج الغاز لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود".

وأضاف "لقد حققت وزارة النفط إنجازات كبيرة وكثيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي من خلال المشاريع الواعدة التي أبرمتها مع الشركات العالمية ".

وذكر" أن مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة الذي وقعت وزارة النفط عقده مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من خمسة حقول نفطية على مرحلتين يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز، وكل مرحلة ستكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وأن المرحلة الأولى سيتم إنجازها بعد ثلاث سنوات والثانية بعد خمس سنوات".

وأكد وزير النفط "أن الوزارة ماضية بمشاريعها التطويرية لحقول الغاز بالتوازي مع خططها لاستثمار الغاز المصاحب ولقد وقعت الوزارة على العديد من عقود مشاريع تطوير الحقول الغازية مع شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز، منها تطوير حقلي عكاس والمنصورية بالإضافة إلى تطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة".

وتابع "أن هذه المشاريع لاستثمار الغاز ستحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز في البلاد".

من جانبه، قال مدير شركة توتال، جوليان بوجيه: "أن الشركة تعمل وفق الخطط المحددة ضمن العقد المبرم وتعمل على زيادة معدلات الإنتاج في حقل أرطاوي واستثمار الغاز من الحقول النفطية الأخرى".

وينفذ العراق حاليا مشاريع عملاقة لرفع الطاقة الإنتاجية لحقول الغاز والحقول النفطية لاستثمار الغاز المصاحب في مناطق متفرقة من البلاد لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع البتروكيمياويات والأسمدة بحلول عام 2028.