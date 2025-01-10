وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 223 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، بأعلى كثيرا من التوقعات البالغة 135 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات حجم الوظائف المضافة خلال نوفمبر الماضي بالخفض إلى 182 ألف وظيفة، مقابل بيانات سابقة بواقع 227 ألف وظيفة

كما أظهر تقرير التوظيف غير الزراعي إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر 2024، بأعلى من التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم إلى 4.1 بالمئة، مقابل 4.2 بالمئة خلال نوفمبر.

وفي ديسمبر الماضي، أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية عن الوظائف غير الزراعية أن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في نوفمبر سجل 227 ألف وظيفة.

كما تم تعديل الوظائف التي أضافها الاقتصاد في أكتوبر الماضي إلى 36 ألف وظيفة، بدلا من 12 ألف وظيفة، وهو الشهر الذي تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 4.1 بالمئة في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بأن يبقى دون تغيير.

وكانت قراءة سوق العمل الأميركية مهمة صعبة على مدار الشهور القليلة الماضية، حيث تسببت الأعاصير وإضراب كبير في شركة بوينغ في تراجع الوظائف خلال شهر أكتوبر الماضي، ثم حدث انتعاش في نوفمبر، والذي يرجح أنه زاد من قوة التوظيف.