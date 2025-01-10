وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في النرويج بنسبة سنوية تبلغ 2.2 بالمئة في ديسمبر، مقابل 2.4 بالمئة في أكتوبر. وتعتبر هذه النسبة أقل معدل تضخم في النرويج منذ ديسمبر 2020، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 بالمئة.

وتراجع معدل تضخم أسعار الإسكان والخدمات إلى 1.9 بالمئة سنويا في ديسمبر مقابل 2.1 بالمئة في الشهر السابق عليه، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة مقابل 4.2 بالمئة في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى أسعار الطاقة والتغيرات الضريبية، بنسبة 2.7 بالمئة في ديسمبر مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.