ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي تترقبه الأسواق في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1330 بتوقيت غرينتش) أن الاقتصاد الأميركي أضاف 160 ألف وظيفة في ديسمبر، واستقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وصعد مؤشر أبوظبي اليوم الجمعة، 0.4 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة. واستفاد المؤشر من مكاسب القطاع المصرفي، بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، الذي تقدم 1.1 بالمئة، وارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.8 بالمئة.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مستقرا، إذ بددت خسائر القطاع المالي والاتصالات مكاسب قطاع العقارات.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.2 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (إي.آند) 0.7 بالمئة. بينما ارتفع سهم شركة إعمار العقارية 1.6 بالمئة.

وحقق مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية بلغت 1.9 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.

وقال جوزف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن سوقي الأسهم بالإمارات شهدتا أداء متباينا إذ ينتظر المستثمرون بحذر بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. لكنه استطرد قائلا إن الأسواق حافظت على زخمها الأسبوعي الإيجابي، مما عزز اتجاهها الصعودي، بحسب ما نقلته رويترز.