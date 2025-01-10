وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن الفترة الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب تبشر بمناخ "ملائم لممارسة الأعمال".

وكان سجواني قد أعلن في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري أنه يعتزم استثمار 20 مليار دولار في مراكز البيانات في ثماني ولايات أميركية على مدى الأعوام المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي في 20 يناير المقبل.

وتملك شركة داماك ملعب الجولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط في دبي، والذي افتتح في عام 2017. واحتفل الملياردير الإماراتي بالعام الجديد مع ترامب في ولاية فلوريدا.