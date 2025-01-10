وقالت وزارة الخزانة، اليوم الجمعة، إن ريفز سوف تتوجه إلى بكين وشنغهاي وسوف تلتقي نظيرها في الحكومة الصينية نائب الرئيس هي ليفنج.

ومن المتوقع أن تنعش رحلة ريفز الحوار الاقتصادي والمالي الصيني البريطاني وهي محادثات ثنائية سنوية جرى تعليقها منذ 2019 جراء جائحة كوفيد-19 وتدهور العلاقات في السنوات الأخيرة.

وتسببت سلسلة من مزاعم التجسس من الجانبين، ودعم الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا في تدهور العلاقات.

وأفادت وزارة الخزانة البريطانية بأن محافظ البنك المركزي البريطاني، أندرو بايلي والرئيس التنفيذي لهيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية نيكيل راثي من بين الوفد. وسوف يشارك ممثلون من بعض أكبر شركات الخدمات المالية البريطانية في الرحلة.

وتأتي زيارة ريفز بعدما سافر وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الصين في أكتوبر والتقى رئيس الوزراء كير ستارمر بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل في نوفمبر.

وتأتي الاجتماعات في إطار محاولة ستارمر لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين وهي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.