وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن التكاليف ارتفعت العام الماضي بنسبة 3.1 بالمئة.

وارتفعت تكاليف البناء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الطاقة بسرعة.

وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف أعمال البناء للمباني السكنية إجمالا بنسبة 2 بالمئة في نوفمبر 2024 على أساس سنوي. وتفصيلا، ارتفعت تكاليف أعمال التسقيف بنسبة 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار أعمال الحفر بنسبة 4.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار أعمال التشطيب بنسبة 3.8 بالمئة، كما ارتفعت أسعار أنظمة التدفئة المنزلية والمياه، بما في ذلك المضخات الحرارية، بنسبة أعلى من المتوسط ​​بلغت 4.9 بالمئة.

وبحسب الإحصائيين، ارتفعت تكلفة أعمال الصيانة في المباني السكنية أيضا. وكانت الأسعار في نوفمبر أعلى بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار بناء المباني الإدارية بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام، وارتفعت أسعار بناء الطرق بنسبة 4.6 بالمئة.

وتشير جميع الأرقام إلى خدمات البناء متضمنة ضريبة القيمة المضافة.