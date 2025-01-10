وباعت "لامبورغيني" 10687 سيارة رياضية، محققة زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة برقمها القياسي السابق عام 2023.

ومع أسعار تبدأ من نحو 200 ألف يورو لسيارتها الرياضية "هوراكان" وسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "أوروس"، حققت مبيعاتها تقدما في سوقها الرئيسي (+6 بالمئة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط، وأيضا في أميركا (+7 بالمئة) وآسيا (+3 بالمئة)، على ما أفادت الماركة في بيان.

وقال رئيس "لامبورغيني" ستيفان وينكلمان إنّ "هذه النتائج تؤكد نجاح استراتيجيتنا عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع سجل طلبات تمت دراسته جيدا، مما عزز الرغبة في الماركة وقيمة منتجاتنا".

كان 2024 عام التحول بالنسبة إلى "لامبورغيني"، مع مجموعة سيارات ستكون هجينة بالكامل.

وبات سجل طلبات أوّل سيارة هجينة استثنائية لها (مع محرك بنزين كبير في 12 وثلاثة محركات كهربائية) "ريفويلتو" ممتلئا حتى نهاية عام 2026.

وقريبا، لن تُباع سيارة "اوروس" الرياضية متعددة الاستخدامات التي تمثل غالبية المبيعات، سوى في نسخة هجينة بقوة 800 حصان.

وفي آب/أغسطس، عرضت "لامبورغيني" سيارتها تيميراريو (920 حصانا وسرعة قصوى تبلغ 340 كم/ساعة)، وهي أيضا سيارة هجينة يُفترض أن تحل محل سيارتها الرياضية "هوراكان" في العام 2025.

وكان فينكلمان قال في نهاية ديسمبر لصحيفة "لوفيغارو": "لن يكون سوق السيارات الكهربائية قد نضج عام 2025، ولن يكون الأوان قد فات للحصول على سيارة كهربائية عام 2030. لقد أثبت نهجنا دائما أننا على حق".