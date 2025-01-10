وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4بالمئة إلى2679.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.6 بالمئة إلى 2705.90 دولار.

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يعتزم تبنيها إلى تأجيج التضخم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

ويترقب المستثمرون عن كثب تقريرا مهما للوظائف بالولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تزيد الوظائف غير الزراعية 160 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد قفزة بلغت 227 ألف وظيفة في نوفمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 964.64 دولار، فيما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 942.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.