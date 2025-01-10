وأعلنت الشركة الجمعة في شتوتغارت أن معدل التراجع انخفض في الربع الأخير من العام الماضي بفضل تعافٍ طفيف في مبيعاتها بالصين.

ومع ذلك، سجلت المجموعة انخفاضا في المبيعات بنسبة 4 بالمئة على مدار العام بأكمله، بعد أن باعت ما يقرب من 2.4 مليون سيارة وشاحنة صغيرة.

وفي الصين، انخفضت مبيعات قسم سيارات الركوب في الشركة بنسبة 7 بالمئة للعام بأكمله، على الرغم من أن مبيعات الشركة زادت هناك في الربع الأخير بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي.

وتعد الصين سوق المبيعات الأهم بالنسبة لشركات تصنيع السيارات الألمانية الكبرى. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الألمانية منافسة قوية من الشركات المحلية التي تتفوق في قطاع السيارات الكهربائية. وشهدت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات نموا هائلا في الصين.

من ناحية أخرى، باعت "مرسيدس بنز" سيارات كهربائية أقل بنسبة 23 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وتسارعت وتيرة الانخفاض في الربع الأخير لتصل إلى 26 بالمئة .