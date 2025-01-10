وقالت شركة سكادن إن مايكل هيلتون سيتولى قيادة مكتب أبوظبي، وهو أول مكتب في الشرق الأوسط للشركة التي تأسست في نيويورك. وكان هيلتون الذي يعمل في مجال الصفقات التجارية يشغل في السابق منصب الشريك الإداري الإقليمي لشركة فريشفيلدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت أبوظبي تدفق البنوك وصناديق التحوط والمكاتب العائلية وشركات رأس المال المخاطر والمتعاملين في العملات المشفرة إلى عاصمة الإمارات. ويحتوي مركزها المالي المعروف باسم "سوق أبوظبي العالمي" على مكاتب لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق مبادلة وشركة القابضة إيه.دي.كيو.

وقال "سوق أبوظبي العالمي" في أغسطس الماضي إن عدد الشركات التي افتتحت في المركز المالي قفز 31 بالمئة في النصف الأول من 2024.

وكانت جولوب كابيتال، وهي شركة للإقراض المباشر وإدارة الائتمان الخاص مدرجة في الولايات المتحدة، قد أعلنت الشهر أنها ستفتح مكتبا في أبوظبي بعد أن حصلت على الموافقة الأولية للحصول على الترخيص.