وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات هي أكبر شركة في العالم لتصنيع أشباه الموصلات وفقا للمواصفات التي يحددها عملاؤها من الشركات الأخرى.

وكان محللون يتوقعون أن تكون الإيرادات عند 853.57 مليار دولار تايواني (25.9 مليار دولار).

والشركة مورّد رئيسي لشركات من بينها أبل وإنفيديا.

ويمثل هذا نموًا بنسبة 34.4 بالمئة على أساس سنوي، ويقارن بإيرادات بلغت 19.62 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في ديسمبر وحده، أعلنت TSMC عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 57.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 278.16 مليار دولار تايواني.

يذكر أن أسهم الشركة المدرجة في بورصة تايبيه قفزت بنسبة 81 بالمئة العام الماضي، مقارنة بمكاسب بلغت 28.5 بالمئة لمؤشر السوق.

وأغلقت على استقرار الجمعة قبل إصدار أرقام الإيرادات. وأغلق مؤشر السوق في بورصة تايبيه منخفضًا بنسبة 0.3 بالمئة.