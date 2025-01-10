وقال وزير النفط في بيان صحفي، "تم اليوم عقد اجتماع مع وفد شركة بي بي بحضور وكلاء الوزارة والمدراء العامون لشركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية ودائرة المكامن وتطوير الحقول لبحث تطوير حقول كركوك وإنضاج الصيغة التعاقدية".

وأكد " حرص وزارة النفط على تطوير الحقول النفطية في شركة نفط الشمال واستثمار الغاز منها لزيادة معدلات الإنتاج بما يلبي الحاجة المحلية في قطاعات الطاقة والصناعة".

وذكر" أن الوزارة ماضية بالتفاوض مع شركة بي بي بشأن تشغيل حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك وهي باي حسن وكركوك وجمبور و خباز بهدف تطويرها وزيادة الإنتاج من هذه الحقول تنفيذا للبرنامج الحكومي بهدف استثمار الغاز المصاحب في ضوء الحاجة لتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال وزير النفط العراقي" إن المفاوضات مستمرة مع الشركة بغية إنضاج الجوانب الفنية و الاقتصادية و التعاقدية للمشروع".