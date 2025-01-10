وقالت تعليم القابضة في بيان إن إيراداتها قد نمت بمعدل سنوي 14.8 بالمئة لتسجل 306.1 مليون درهم (حوالي 83.4 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، مدفوعةً بارتفاع معدل تسجيل الطلاب بنسبة سنوية 12.3 بالمئة، وارتفاع متوسط الرسوم الدراسية بالمدارس المتميزة بنسبة 3 بالمئة.

كما سجلت الشركة ارتفاعا في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 7.6 بالمئة إلى 108 مليون درهم (29.4 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض أثر ارتفاع التكاليف غير الثابتة مثل المرافق والمستلزمات المدرسية.

وأضافت الشركة مدرستين جديدتين ضمن فئة المدارس المتميزة، وإجراء التوسعات الأخيرة بمدرسة جرينفيلد الدولية (GIS)، ما أثمر عن ارتفاع القدرة الاستيعابية لمحفظة المدارس المتميزة التابعة بنسبة سنوية 28 بالمئة خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25. كما نجحت الشركة في إضافة مدرسة جديدة ضمن المدارس القائمة على الشراكة مع الجهات الحكومية، ليرتفع بذلك إجمالي محفظة المدارس التابعة إلى 34 مدرسة.

وذكرت أن صافي الربح قد نما بنسبة سنوية 46.3 بالمئة إلى 68.2 مليون درهم (حوالي 18.6 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، وارتفع هامش صافي الربح بواقع 4.8 نقطة مئوية ليسجل 22.3 بالمئة، نتيجة تأثير تسجيل ضريبة مؤجلة غير متكررة بقيمة 27.7 مليون درهم في العام الماضي.