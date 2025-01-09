وقالت المعمر لأنظمة المعلومات في بيان إلى السوق السعودي، الخميس، إن الاتفاقية الإطارية تشمل توريد منتجات وخدمات تقنية المعلومات "سيسكو" ومدتها 120 شهرًا أي 10 سنوات.

وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تحدد بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الإطارية.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي عليها وأن ينعكس اعتبارًا من تاريخ استلام أول أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين.

كما أوضحت أن الطلبات الواردة بشكل تسلسلي، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بما في ذلك الفترات التي ستنعكس فيها.