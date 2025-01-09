وخلال اللقاء، ناقش الشيخ طحنون بن زايد مع ساتيا ناديلا التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودور مايكروسوفت المحوري في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الذكية.

وقال الشيخ طحنون بن زايد في تدوينة على منصة "إكس": "التقيت ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت حيث ناقشنا التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودور مايكروسوفت المحوري في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الذكية".

وتابع: "إن الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون مع الشركات التقنية العالمية مثل مايكروسوفت يساهم في خلق بيئة عمل فعالة ومبتكرة، مما يعزز الإنتاجية والتنافسية العالمية".