ويسمح ترميز الأصول بتحويل حقوق الأصول أو ملكيتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية، إلى رموز رقمية على سلسلة الكتل ليتسنى بعد ذلك امتلاكها وتداولها عبر الإنترنت.

وتستثمر داماك في مراكز البيانات في أنحاء العالم، وهي أيضا أحد أكبر المطورين العقاريين في دبي وتشمل أصولها عقارات ومراكز بيانات.

وأعلن حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، أن المجموعة ستستثمر 20 مليار دولار في مراكز البيانات بالولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

وقالت أميرة سجواني العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في داماك العقارية "تستكشف داماك دائما تقنيات جديدة لتعزيز عروض منتجاتنا. وتعد الشراكة مع مانترا امتدادا طبيعيا لالتزامنا بالابتكار والحلول المستقبلية".

وقالت الشركتان إن أصول داماك في الشرق الأوسط ستكون متاحة في أوائل هذا العام على سلسلة الكتل الخاصة بمانترا.

وفي العام الماضي، اتفقت مانترا مع شركة ماج للتطوير العقاري على ترميز أصول عقارية قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار بدءا من مشروع سكني في دبي، مركز السياحة والأعمال في منطقة الخليج.

وتهدف الإمارات ودبي إلى أن تصبحا مركزا عالميا للأصول الرقمية، بما في ذلك قطاع العملات المشفرة، كما تعمل على جذب بعض أكبر الشركات في القطاع وعلى تطوير اللوائح المنظمة للأصول الرقمية.

وفي عام 2017، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصتها الخاصة لسلسلة الكتل باستخدام قاعدة بيانات لتسجيل عقود العقارات، بما في ذلك عقود الإيجار والتسجيل وربطها بحسابات المرافق والاتصالات.