وقال شولتس لموقع "فوكس أونلاين" الإخباري إنّ "هذا مبلغ كبير من المال"، مضيفا "لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي" لاتّخاذ القرارات.

ويفترض حاليا بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي حوالى 200 مليار يورو (نحو 206 مليار دولار) سنويا، وإنّ الميزانية الفدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترامب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنويا.

وقال "لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة".

لكنّ المستشار أقرّ بأن "ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن"، مؤكّدا أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.

بدوره، اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنّ نسبة الـ5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تمثّل في حالة ألمانيا "حوالى 40 بالمئة" من ميزانيتها الفدرالية، غير واقعية.

وقال بيستوريوس: "لا أعرف أيّ دولة بإمكانها تحمّل ذلك"، معتبرا أنّه من الأفضل التركيز على أهداف حلف شمال الأطلسي في مجال تعزيز القدرات العسكرية.