وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي قد انخفض إلى 23.2 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وكان المعدل عند مستوى 23.7 بالمئة في نوفمبر الماضي.

ويستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وتوقع علي متولي المحلل لدى "آي بيس للاستشارات" استمرار مسار التراجع خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5 و6 بالمئة في المتوسط لكل منهما، عازيا ذلك إلى تأثير سنة الأساس.

وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9 بالمئة.

وكانت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد كشفت بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 24.1 بالمئة في ديسمبر مسجلا أدنى مستوى في عامين، مقابل 25.5 بالمئة في نوفمبر.

وكان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم تشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في نوفمبر.