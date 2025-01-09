قالت وزارة السياحة المغربية، الخميس، إن البلاد استقبلت عددا قياسيا من السائحين في عام 2024 بلغ 17.4 مليون سائح بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، ويشكل المغاربة في الخارج ما يقرب من نصف العدد الإجمالي.