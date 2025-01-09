وبحسب البيان فقد تراجعت عمليات التسليم العالمية للسيارات بنسبة 1.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.8 مليون سيارة، في الوقت الذي يشهد انخفاض المبيعات بشكل خاص في الصين، السوق الأكثر أهمية بالنسبة لـ "فولكس فاغن".

وقال مارتن زاندر، رئيس المبيعات بالشركة: "كان 2024 عاما صعبا على مستوى العالم، في ظل ضعف الاقتصاد والتحديات السياسية والمنافسة القوية، ولا سيما في الصين".

وأفاد البيان بأنه تم تسليم قرابة 2.2 مليون سيارة "فولكس فاغن" للصين في عام 2024، بانخفاض نسبته 8.3 بالمئة عن العام السابق.

وفي أوروبا، انخفضت المبيعات بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 1.25 مليون سيارة.

ومن المتوقع أن ترتفع عمليات تسليم سيارات "فولكس فاغن" بنسبة 18بالمئة في أميركا الشمالية و21 بالمئة في أميركا الجنوبية في عام 2024.