وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، فإن الارتفاع جاء مدعومًا بزيادة نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.2 بالمئة.

وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا بنسبة 2.1 بالمئة، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمئة.

ومن جهة أخرى، وبناءً على نتائج النشرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 3.8 بالمئة، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق.