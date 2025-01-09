وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس، أن قيمة الصادرات الألمانية بلغت في نوفمبر الماضي بعد احتساب العوامل الموسمية 127.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.1 بالمئة على أساس شهري.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 3.3 بالمئة إلى 107.6 مليار يورو.

وارتفع فائض الميزان التجاري الألماني إلى 19.7 مليار يورو، مقابل 13.4 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

وشهدت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة ارتفاعا قويا بنسبة 14.5 بالمئة، بينما تراجعت الصادرات الألمانية لكل من الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 بالمئة والصين بنسبة 4.2 بالمئة.