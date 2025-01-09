وأعلن متخصصون مشاركون في المعرض أن صناعة البتروكيماويات تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجاوز الإيرادات الإجمالية 100 مليار دولار أميركي.

وتوقعوا أن يرتفع معدل إعادة تدوير المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.3 بالمئة بحلول العام القادم.

وذكروا أن دول الخليج تنتج ما يزيد على 35 مليون طن من البلاستيك سنويا، مايشكل 15 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، ويتم تصدير 85 بالمئة من إنتاج الخليج من البلاستيك للخارج، لافتين إلى أن قطاع إنتاج البلاستيك قطاع صناعي واعد في المنطقة، يحقق أرباحا بمليارات الدولارات، ويوظف أكثرمن 150 ألف شخص.

وتوقع مصنعون أن ينمو إنتاج البلاستيك والبتروكيميائيات والمطاط في دولة الإمارات، بنسبة تزيد عن 6 بالمئة خلال العقد الحالي.

واختتم (عرب بلاست) أعمال دورته الـ17، في مركز دبي التجاري العالمي، الخميس، معلنا استقبال أكثر من 25 ألف زائر ومتخصص وخبير في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات وإعادة التدوير والاستدامة على مدار ثلاثة أيام.

وشارك في المعرض، الذي يعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات وإعادة التدوير من 35 دولة منها ألمانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والهند والصين.