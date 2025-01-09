وأضاف البنك الأوروبي أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاريع البالغ عددها 584 مشروعا التي تم تمويلها خلال العام الماضي كانت موجهة إلى القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه وصل إجمالي الاستثمارات التي شجع البنك ضخها من مصادر أخرى 26.7 مليار يورو.

وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو "ارتفع مستوى الدعم لأوكرانيا مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت "هناك عنصر آخر وهو الاستثمار الأخضر وحقيقة أننا أصبحنا نقوم بالكثير من العمل مع عدد من البلدان بشأن استراتيجيات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وجذب المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، منها أوزبكستان ومصر على سبيل المثال".

وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تركيا ظلت أكبر وجهة للاستثمار العام الماضي، تلتها أوكرانيا ومصر وبولندا وأوزبكستان.