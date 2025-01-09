وبحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.32 بالمئة، وجاءت أسهم شركات التجزئة في صدارة موجة بيع.

كما تراجعت قطاعات أخرى حساسة للتغيرات الاقتصادية، مثل البنوك وشركات التأمين والسيارات، مع ملامسة العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

وظلت بريطانيا في مركز موجة بيع السندات، إذ لامس العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ 2008.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول في أوروبا أقل من المعتاد مع إغلاق الأسواق الأميركية، اليوم، مع إعلانه يوم حداد وطني بعد وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم تيسكو 2.7 بالمئة بعد أن أبقت أكبر مجموعة بريطانية لمتاجر السوبر ماركت على توقعاتها للأرباح السنوية.

وتراجعت أسهم تجزئة بريطانية أخرى ومنها ماركس اند سبنسر وسينسبري وأسوشيتد بريتش فودز وجريجز بنسب تتراوح بين 3.1 و9.7 بالمئة.