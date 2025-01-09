جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمناقشة مستقبل السياحة في مصر، وفق بيان لوزرة السياحة.

وأفاد فتحي، خلال الاجتماع، بـ"تحقيق رقم قياسي في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2024".

وأوضح أنه تم "استقبال 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف الوزير أن "ما حققته السياحة في مصر، رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم، جاء ثمرة مجهود جماعي يجب أن نفتخر به جميعا وأن نحافظ عليه".

وتابع أنه "حرصا على تشجيع الاستثمار السياحي سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر".

وأعرب عن حرصه واستعداده "للاستماع ولدعم أي فكرة لمشروع سياحي أو لأي آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أي تحديات قد تواجهها"، وفق البيان.

وفي سبتمبر الماضي، استبعد فتحي الوصول إلى هدف "30 مليون سائح سنوي" بحلول عام 2028، وتوقع تحقيقه بحلول 2031 "إذا لم تحدث متغيرات جيوسياسية جديدة بالمنطقة"، وفق تعبيره.

كما توقع فتحي، الذي لفت آنذاك إلى أن مصر تمتلك نحو ثُلث آثار العالم، أن يشهد عام 2024 زيادة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر، ليكون 15.2 مليون سائح، مقارنة بـ14.906 مليون سائح عام 2023.