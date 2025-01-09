وانخفض المؤشر نيكي 0.94 بالمئة ليغلق عند 39605.09 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 بالمئة إلى 2735.92 نقطة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "صعد المؤشر نيكي إلى مستوى دفع المستثمرين لبيع الأسهم وجني الأرباح"، بحسب ما نقلته رويترز.

وتجاوز المؤشر نيكي مستوى 40 ألف نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 40398.23 نقطة في 27 ديسمبر، لكنه لم ينجح في اختراق هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع خلال الجلسة، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 1.83 بالمئة وأدفانتست اثنين بالمئة.

ونزل سهم تويوتا موتور 2.21 بالمئة في أكبر تأثير على المؤشر توبكس.

وهبطت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة فقط، مع تراجع قطاع الشحن 4.9 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء.

وانخفضت أسهم كاواساكي كيسن ونيبون يوسين وميتسوي أو.إس.كيه لاينز بأكثر من خمسة بالمئة لكل منها.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفعت 20 بالمئة وانخفضت 77 بالمئة بينما لم يطرأ تغيير يذكر على اثنين بالمئة فقط.