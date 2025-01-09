وقالت الشركة في بيان، إن "إن إم دي سي إنيرجي" بالشراكة مع "إن إم دي سي دريدجينج مارين" التابعة للمجموعة، ستكونا مسؤولتين عن تصميم وبناء وتركيب خطوط أنابيب بحرية على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 مترا، تمتد بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الخاصة بتوصيل خط الأنابيب بين الشاطئ والمنطقة البحرية، على مسافة تبلغ نحو ألف متر بين الجزء البحري والنقطة التي يصل فيها خط الأنابيب إلى اليابسة.

كما أفصحت في بيانها على موقع سوق أبوظبي المالي، بأنها ستقوم أيضاً بأعمال التجريف لحوالي 6 ملايين متر، مما يؤكد على قدرات المجموعة من العمل في المشاريع الضخمة بما في ذلك الهندسة والتوريد والبناء.

وقالت الشركة إن يساهم هذا المشروع بشكل كبير في نمو إيراداتها وترسيخ مكانتها في المشاريع العملاقة داخل الإمارات وخارجها، ما يؤكد التزامها برؤيتها الاستراتيجية في الوصول إلى مكانة عالمية في قطاعي الطاقة والهندسة البحرية.

يذكر أن سهم إن إم دي سي جروب سجل ارتفاعا في مستهل تعاملات الخميس بسوق أبوظبي المالي بأكثر من واحد بالمئة.