كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 3.3 سنت ليصل إلى 1.663 يورو للتر الواحد. بذلك تواصل أسعار الوقود اتجاهها التصاعدي الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية. قبل أربعة أسابيع فقط، كان سعر اللتر أرخص بنحو 8 سنتات. بذلك وصلت أسعار الوقود إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في صيف العام الماضي.

ترجع القفزة الحالية في أسعار الوقود على أساس أسبوعي بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون مع بداية العام الجديد، وهو ما لم يكن مطبقًا في يوم المقارنة الأسبوع الماضي (31 ديسمبر الماضي) حيث أسهمت هذه الزيادة في ارتفاع سعر اللتر بمقدار حوالي 3 سنتات.

بالإضافة إلى ذلك، أشار نادي السيارات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالأسبوع الماضي ما أسهم أيضا في زيادة الأسعار.