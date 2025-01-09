وقالت الشركة في بيان صحفي، إن تحولاتها الاستراتيجية في نماذج الأعمال، التي تشمل خدمات الاشتراكات والمبادرات المباشرة للمستهلك، إلى جانب توسيع العمليات بين الشركات، ساهمت في نمو الإيرادات.

ومع ذلك، أشارت شركة "إل جي إلكترونيكس" إلى تراجع أرباحها التشغيلية الأولية لعام 2024، لتصل إلى 3.43 تريليون وون، مقابل 3.55 تريليون وون في العام السابق.