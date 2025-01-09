وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، أنه قد تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في مصر.

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.

وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي: "سيتم الإعلان تفصيليا عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خاصة مع تحقيق طفرة في الصادرات غير السلعية إلى أعلى مستوياتها 40 مليار دولار العام الماضي ونستهدف زيادته".

كما أشار مدبولي إلى وجود توجيهات رئاسية بوضع حزمة حماية اجتماعية وسيتم إعلانها قريبا.

وخلال المؤتمر كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى شحنات 30 يونيو 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار).