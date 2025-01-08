كما أثرت المخاوف من فرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة عندما يتولى الرئاسة على ثقة السوق.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة عند الإغلاق، كما تراجعت معظم البورصات الأوروبية.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية في أوروبا، ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر مقتفية أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعدت سندات الحكومة البريطانية بشكل أكبر وبلغت عوائد السندات لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها في 26 عاما في خطوة من شأنها أن تزيد من الضغوط على ماليات الحكومة.

وتراجع مؤشر "فاينانشال تايمز" البريطاني للشركات متوسطة الحجم اثنين بالمئة.

وقاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي التراجع في بورصات منطقة اليورو بانخفاضه 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر مما دفع المتعاملين إلى خفض سقف توقعاتهم بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام رغم تمسكهم بالرهان على أنه سيخفضها 25 نقطة أساس في يناير ومارس.

وأظهرت مجموعة أخرى من البيانات صدرت اليوم الأربعاء تراجع الطلبيات في قطاع الصناعة ومبيعات التجزئة في ألمانيا بشكل غير متوقع في نوفمبر، كما انخفضت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال ديسمبر.

وعلى الصعيد الأميركي، نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوفير مبرر قانوني لفرض سلسلة من التعريفات الجمركية على الحلفاء والخصوم في العالم.

وقال داني هيوستن رئيس إدارة التحليل المالي في شركة إيه.جيه بيل "عندما تتحدث عن اقتصاد مثل ذلك الأميركي، يعد استخدام لغة مثل هذه أمرا مزعجا".

وأضاف: "ستكون هذه التعريفات الجمركية موجعة لأوروبا والاقتصاد العالمي. وستتسبب في خلافات تجارية وستحدث تضخما في الولايات المتحدة وربما في مختلف دول أوروبا".

وزادت عوائد السندات الحكومية في الأيام القليلة الماضية بعد أن أثارت بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمبركي مخاوف من أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تيسير السياسة النقدية.

ومن بين الأكثر تضررا في أوروبا أسهم شركات البيع بالتجزئة التي انخفضت 1.8 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية، التي غالبا ما تعتبر رهانا أكثر أمانا خلال أوقات الضبابية، 0.8 بالمئة.

وصعد سهم شركة نوفو نورديسك لصناعة الأدوية 2.8 بالمئة بعد أن رفع بنك يو.بي.إس تصنيفه.

وزادت أسهم قطاع الفضاء والدفاع الأوروبي 1.1 بالمئة بعد أن دعا ترامب في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من أمس الثلاثاء دول حلف شمال الأطلسي إلى زيادة الإنفاق.

وهبط سهم شل 1.4 بالمئة بعد أن قلصت الشركة توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير.