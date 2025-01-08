وذكر البيان أن محفظة أصول القطاع الفندقي التي تديرها شركة شعاع كابيتال العربية السعودية المملوكة بالكامل لشعاع، تتضمن ثلاثة عقارات فندقية رئيسية تتواجد في مواقع استراتيجية في الرياض وجدة والدمام.

وقالت شعاع كابيتال إن هذا التخارج يأتي كجزء من استرتيجية الشركة المستمرة لتعزيز عوائد المستثمرين وتركيزها الاستثماري بما يتماشى مع أهدافها طويلة المدى لرفع كفاءة توزيع الأصول وإدارة المحفظة.

تبلغ حصة شعاع كابيتال من محفظة الأصول 33 بالمئة، ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثراً إيجابياً على حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية لشعاع يقدر بنحو 19.6 مليون درهم إماراتي، وفقا لما جاء في البيان.

كما سيتم استخدام حصة شعاع كابيتال من عائدات البيع لتقليل الالتزامات وتعزيز ميزانيتها العمومية، مما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق النمو والنجاح في المستقبل، بحسب البيان.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: "يسعدنا أن نعلن عن إتمام بيع أصولنا في القطاع الفندقي بنجاح بعد عملية بيع دقيقة وشفافة.. تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزامنا بتحقيق أقصى قيمة لمستثمرينا، ونحن على ثقة بأن هذه الأصول ستواصل النمو واالزدهار تحت إدارة شركة سمو القابضة".