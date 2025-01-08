وكشفت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر، بينما تراجع معدل التوظيف، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة لا تستدعي على الأرجح أن يتعجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وتوقع الفيدرالي خلال ديسمبر الماضي أن يخفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025 بما يقل عما توقعه في وقت سابق بأن يخفضها أربع مرات.

وتتوقع الأسواق خفضها بعدد أقل من المرات بواقع 38 نقطة أساس وأن يكون أول خفض في يوليو.

ومن المرجح أن يركز المستثمرون في عام 2025 على تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية واتساع الهوة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية وتهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه المنصب في 20 يناير.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا بنزول سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وتراجع سهم "إس.تي.سي" السعودية للاتصالات 1.6 بالمئة.

غير أن سهم "نايس ون" للتسويق الرقمي ارتفع 30 بالمئة في أول تداول له بالبورصة إلى 45.5 ريال للسهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 35 ريالا.

وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 2.8 بالمئة.

واستقر المؤشر القطري عند الإغلاق.

وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 بالمئة إلى 1978 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي في عمان 0.1 بالمئة إلى 4597 نقطة.

وزاد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.3 بالمئة ليسجل 7973 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة.