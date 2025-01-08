وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى انخفضت 10 آلاف طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وصدر التقرير قبل يوم واحد من موعده لأن مكاتب الحكومة الاتحادية مغلقة غدا الخميس تكريما للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر كانون الأول عن عمر ناهز 100 عام.

ورغم أن طلبات إعانة البطالة تميل إلى أن تكون متقلبة مع بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات مرتبطة بانخفاض معدلات تسريح العمال التي تدعم سوق العمل والاقتصاد ككل.

وأكدت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء استقرار سوق العمل مع زيادة في فرص العمل في نوفمبر تشرين الثاني.