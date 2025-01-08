وذكرت عدة مصادر تجارية لوكالة رويترز، أن الزيادة في ضريبة الواردات، والتي تأتي بالإضافة إلى سياسة منفصلة تعود لشهر أكتوبر الماضي لتقليص الخصومات الضريبية على شحنات زيت الوقود، ستؤدي إلى تقليص جديد لهوامش قطاع التكرير في الصين الذي يعاني بالفعل من ضعف الهوامش منذ العام الماضي.

وتعتمد المصافي الأصغر حجما، وخاصة تلك التي لا تملك حصصا لاستيراد النفط الخام أو لديها القليل منها، على زيت الوقود كمادة خام لإنتاج وقود النقل الأعلى قيمة.

وفي أواخر عام 2024، عدلت بكين الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع الأولية إذ رفعت معدل الرسوم على زيت الوقود إلى ثلاثة بالمئة من واحد بالمئة اعتبارا من بداية هذا الشهر.

وانخفضت واردات الصين بالفعل في ديسمبر وسط هوامش التكرير الضعيفة.

فقد أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومجموعة بورصات لندن أن واردات زيت الوقود انخفضت إلى ما دون 1.7 مليون طن في ديسمبر، بعد أن بلغت أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 2.55 مليون طن في نوفمبر.