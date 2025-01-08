وتنفّذ "فايرفلاي ايروسبايس" المهمة التي تحمل اسم "غوست رايدرز إن ذي سكاي" لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ويُفترض أن تنطلق في 15 يناير عند الساعة 01,11 (06,11 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي على الساحل الشرقي الأميركي، على ما أفادت وكالة ناسا وشركة "فايرفلاي ايروسبايس"، الثلاثاء.

وترمي المهمة إلى وضع "10 أدوات علمية تابعة لناسا" على سطح القمر، لـ"تعزيز المعارف المرتبطة بالقمر والاستعداد للمهام البشرية المستقبلية"، بحسب ناسا و"فايرفلاي ايروسبايس".

قبل سنوات، قررت وكالة الفضاء الأميركية تكليف شركات خاصة بينها "فايرفلاي ايروسبايس"، إرسال معدات وأدوات تكنولوجية إلى القمر، ضمن برنامج مسمى "سي ال بي اس" يهدف إلى خفض تكاليف المهمات الفضائية.

وسُترسَل المركبة التي ابتكرتها "فايرفلاي ايروسبايس" وتحمل اسم "بلو غوست"، إلى الفضاء عن طريق صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبايس اكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

بعد إطلاقها، ستستغرق المركبة التي يبلغ طولها مترين وعرضها 3.5 أمتارا، نحو 45 يوما للوصول إلى القمر. وخلال هذه الرحلة، سيتم إجراء عمليات تحقق مختلفة للمركبة، بحسب الشركة.

وستحاول المركبة بعد ذلك الهبوط على سطح القمر، حيث يُفترض أن تبقى 14 يوما تقريبا لإجراء تجارب.

وستلتقط المركبة "صورا لغروب الشمس على القمر"، بحسب "فايرفلاي ايروسبايس".

وفازت الشركة بعقد قيمته 93 مليون دولار عام 2021 لتنفيذ هذه المهمة.

وهذه ثالث مهمة تُجرى في إطار برنامج "سي ال بي اس" التابع لناسا. فشلت الأولى في الوصول إلى القمر بينما نجحت الثانية في فبراير 2024.

وبسبب عطل في نظام الملاحة الخاص بها، اقتربت من سطح القمر بسرعة كبيرة جدا أثناء هبوطها، وكسرت إحدى ركائزها الستة.