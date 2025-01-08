وقالت في بيان إن هذه الخطوة تنطوي ضمن التزام الشركة الثابت بتلبية تطلعات عملائها وتعزيز قيمة خدماتها من خلال تقديم تجارب استثنائية وابتكار سيارات فاخرة تتميز بأعلى مستويات التخصيص وتعكس شخصياتهم الفريدة.

ويؤكد أداء الشركة في العام الماضي على نجاح هذا النهج الطموح، حيث حقق فريق بيسبوك نتائج قياسية وسجلت الشركة ثالث أكبر نسبة مبيعات سنوية في تاريخها.

وسيوفر هذا التوسع مساحة أكبر لصناعة سيارات بيسبوك وكوتشبيلد التي تتميز بتصاميمها المخصصة من الناحية الفنية والهندسية إذ يطلبها عشاق الفخامة بمواصفات محددة. كما سيساهم في تهيئة المنشأة لتصنيع سيارات كهربائية بالكامل مستقبلا.

من جانبه، قال كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس، "في العام 2024 رسخت رولز رويس مكانتها المرموقة من خلال تصنيع سيارات متفوقة تتميز بأعلى مستويات من التفاصيل المعقدة والمواصفات الخاصة، وقد دفعنا هذا النجاح إلى اتخاد قرار استثماري جريء يتمثل في تخصيص أكثر من 300 مليون إسترليني للتوسع".

وتابع قائلا: "يمثل هذا المبلغ أكبر استثمار مالي للشركة في جودوود منذ افتتاحها في 2003، مما يعكس الثقة الراسخة في العلامة، كما كشفت نتائج فريق بيسبوك القياسية للعام 2024 عن زيادة ملحوظة في الطلب على سياراتنا، حيث يسعى العملاء بشكل متزايد إلى اقتناء سيارات عالية القيمة تحمل بصمتهم الشخصية وتوفر تجربة قيادة استثنائية".

ويعد هذا الاستثمار الذي يتجاوز 300 مليون جنيه إسترليني محطة فارقة في تاريخ رولز رويس، إذ يمثل أكبر استثمار رأسمالي منذ افتتاح مصنع جودوود في الأول من يناير 2023، حيث كان يضم 300 موظف وينتج سيارة واحدة فقط يوميا. في حين زاد عدد الموظفين اليوم بأكثر من 8 أضعاف وارتفع عدد السيارات التي يتم انتاجها يوميا إلى 25 سيارة.

ويعمل اليوم أكثر من 2500 شخص في دار رولز رويس في جودوود، بالإضافة إلى نحو 7500 موظف في سلاسل الإمداد الأوسع نطاقا في المملكة المتحدة.

وبحسب دراسة مستقلة لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في عام 2023، فإن رولز تساهم بحوالي نصف مليار جنيه استرليني سنويا في اقتصاد المملكة المتحدة، بصفتها إحدى أبرز الجهات المساهمة في قطاع الاقتصاد.

كما افتتحت الشركة فرعين جديدن من مكاتبها الخاصة الحصرية لتصبح منتشرة في 5 مواقع مختلفة، وتم تسليم 5712 سيارة في العام 2024، وهي ثالث أعلى نسبة مبيعات سجلتها الشركة.