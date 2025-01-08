وبحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وتقدم المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات المالية 1.1 بالمئة وكان من بين أكبر الرابحين، وذلك مع ارتفاع سهم إي.كيو.تي 2.6 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك تصنيف شركة الاستثمار إلى "شراء" من "احتفاظ".

وربح المؤشر الفرعي لأسهم الرعاية الصحية 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم نوفو نورديسك 1.6 بالمئة. كما زاد المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 0.8 بالمئة مع تقدم سهم إتش.إس.بي.سي 1.2 بالمئة، بحسب ما ذكرته رويترز.

وحد من المكاسب تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي للمنطقة، بشكل طفيف لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين.

وصعد العائد على السندات الحكومية حول العالم مقتفيا أثر سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات أمس الثلاثاء أثارت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي.

وارتفع سهم بلوكسي 10.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في تقديم قسائم الشراء وغيرها من المزايا زيادة إيراداتها التشغيلية في الربع الأول من عامها المالي 12.1 بالمئة بفضل النمو المحقق في أنشطتها الأساسية، متجاوزة توقعات الأسواق.

وانخفض سهم شل 1.8 بالمئة بعد أن قلصت شركة الطاقة الكبرى توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الرابع.