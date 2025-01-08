ووقع الاتفاق وزير الإسكان ماروارار سيرايت والشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجموعة القلاع العالمية، وذلك في القصر الرئاسي بحضور الرئيس الإندونيسي، بحسب ما نقلته رويترز.

وقال ماروارار للصحفيين "نعطي الأولوية للشرائح الأدنى من الطبقة المتوسطة التي تعيش في المدن"، في إشارة إلى الشرائح الاجتماعية المستهدفة من المشروع.

وستوفر الحكومة الأرض لبناء المساكن، بينما سيتولى الجانب القطري دور المقاول الرئيسي للمشروع إضافة إلى تمويله.

وقال الرئيس الإندونيسي خلال حملته الانتخابية إنه يستهدف بناء ثلاثة ملايين مسكن سنويا في القرى والمدن لدعم الشرائح الأدنى من الطبقة المتوسطة.