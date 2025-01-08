وكانت الشركة طرحت 30 بالمئة من أسهمها في اكتتاب عام أولي، وبلغت القيمة الإجمالية التي تم جمعها من الطرح 323 مليون دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة في الطرح 4 مليارات ريال (حوالي مليار دولار).

وقد لاقت الصفقة إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "NICE ONE".

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 بالمئة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10بالمئة، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 بالمئة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

تأسست شركة "نايس ون بيوتي" في عام 2017 من قبل عمر وعبد الرحمن العليان. وتقدم المنصة تشكيلة واسعة، تربو على 28 ألف وحدة بيع منتج، من منتجات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور وغيرها من منتجات العناية الشخصية من أكثر من 1200 علامة تجارية دولية ومحلية.

وخلال 2024، سجلت الشركة إيرادات بواقع 186 مليون دولارعن أول 9 أشهر من العام، وهي زيادة بنسبة سنوية 36 بالمئة، فيما بلغ صافي الربح 17.6 مليون دولار، أي أكثر من ضعف الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو الملحوظ لمحفظة أعمال الشركة، بحسب بيان من شركة "إي اف چي هيرميس" التي قامت بدور المستشار المالي المشترك ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.