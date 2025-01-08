وقال البنك في إفصاح لبورصة الكويت، إنه سيتم نقل حصص الأسهم في شركة الغانم التجارية لصالحه فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وأضاف أنه سيتم تحديد الأثر المالي للصفقة وإدراجه في الربع السنوي الذي يلي إتمام نقل الملكية للحص المشكلة رأس مال شركة الغانم التجارية.

تأسس بنك وربة في فبراير 2010، وهو مدرج في سوق الأسهم الكويتية منذ 2013، ويقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.