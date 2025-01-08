وأصبح الأمن التكنولوجي مجالا سريع النمو في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل والذي يشكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، إذ أنه يمثل 20 بالمئة من النشاط الاقتصادي و16 بالمئة من الوظائف وأكثر من نصف الصادرات.

وتوقعت واي.إل فينتشرز في تقرير لها توسع تأثير إسرائيل في مجال الأمن التكنولوجي "من حاضنة للحلول الأمنية الاستثنائية إلى الاعتراف واسع النطاق بشركات الأمن التكنولوجي الإسرائيلية الناشئة كقادة مهيمنين في السوق العالمية"، وذلك رغم عدم الاستقرار الجيوسياسي.

ويقول اندي إليس الشريك في واي.إل فينتشرز "التغيرات التي نلاحظها بالنسبة لعام 2024 -استثمار شركات رأس المال المغامر العالمية في شركات لا تزال في مراحل مبكرة من النمو وتوسع في جولات التمويل التأسيسية وجولات تعزيز النمو وزيادة عمليات الاستحواذ خاصة من جانب شركات إسرائيلية- تشير إلى موجة صعود خلال 2025"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال عوفر شرايبر الشريك في مكتب واي.إل فينتشرز في إسرائيل إن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 فرضت واقعا جديدا أمام مؤسسي الشركات في مجال الإنترنت بعد استدعاء العديد من العاملين في قطاع التكنولوجيا للخدمة العسكرية.

وأضاف شرايبر "كان على مؤسسي الشركات تعزيز جهودهم للتأكد من استمرارية العمليات في ظل ظروف اقتصادية ضبابية ومع وجود قاعدة عملاء قلقة".