وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" أن أسعار العقود الآجلة القياسية تراجعت الثلاثاء بعد تراجعها أمس بنسبة 5 بالمئة تقريبا على خلفية موجة البرد الشديد التي تتعرض لها أغلب مناطق أوروبا، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهرا في تعاملات الأسبوع الماضي بعد توقف ضخ الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أوكرانيا مع بداية العام الحالي.

وقال وارين بترسون ومإيوا مانثي المحللان في مؤسسة آي.إن.جي غروب للخدمات المالية إن الضجيج الذي أحاط بتوقف ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا هدأ والمضاربون الذين حققوا صافي استثمارات طويل الأجل قياسية خلال العام الماضي قد يبدأون في استبعاد بعض المخاطر."

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في أمستردام، تراجع سعر العقود القياسية تسليم الشهر المقبل بنسبة 2 بالمئة إلى 46.3 يورو لكل ميغاوات.

ويتوقع بنك أوف أميركا استمرار بقاء أسعار الغاز في أوروبا أقل من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الفترة الماضية حتى نهاية العام الحالي، لكن هذه التوقعات تبدو أقل تشاؤما بشأن الأسعار من التوافق السائد في السوق، بحسب كريستوفر كوبلنت رئيس إدارة أبحاث سوق الطاقة الأوروبية في البنك الأميركي.