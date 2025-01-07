ويأتي هذا الاندماج في وقت تواجه فيه الشركتان، اللتان تعتمد أعمالهما على الصور الثابتة، منافسة متزايدة من الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركتان، الثلاثاء، إن لديهما محافظ تكميلية، وأشارتا إلى أن الاتفاق سيسفر عن إنشاء مجموعة أوسع من منتجات المحتوى البصري تشمل الصور الثابتة والفيديو والموسيقى والرسومات ثلاثية الأبعاد وغيرها من المنتجات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غيتي إيميجز"، كريج بيترز، في بيان اليوم: "في ظل الارتفاع السريع للطلب على المحتوى البصري الجذاب من قبل مختلف القطاعات، ليس هناك وقت أفضل من الآن لدمج شركتينا".

ومن المقرر أن يتولى بيترز منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة.

وعند اتمام اتفاق الاندماج، يمكن لحاملي أسهم " شاترستوك" الاختيار ما بين تلقي نحو28.85 دولارا أميركيا نقدا مقابل كل سهم عادي من أسهمهم، أو نحو 13.67 سهما من أسهم" غيتي إيميجز" العادية مقابل كل سهم عادي من أسهم "شاترستوك"، أو 9.17 أسهم من أسهم "غيتي إيميجز" العادية بالإضافة إلى 9.50 دولارات أميركية نقدا مقابل كل سهم عادي من أسهم "شاترستوك".

وستحتفظ الشركة المدمجة باسم "غيتي إيميجز" وستستمر في التداول في بورصة نيويورك تحت رمز التداول "GETY".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شاترستوك"، بول هينيسي، "نحن متحمسون للفرص التي نراها لتوسيع مكتبة المحتوى الإبداعي لدينا وتعزيز عروض منتجاتنا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة".