أصبحت الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب في السنوات الأخيرة، محل منافسة شديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى العثور على مستخدمين جدد لخدماتها والاستفادة من مجموعات المواهب الجديدة المؤهلة.

وفي الأشهر الأخيرة، قام مسؤولون تنفيذيون، بما في ذلك رئيس شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة، جنسن هوانغ، ومدير مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ميتا" يان ليكون، بزيارة الهند.

وقال ناديلا الثلاثاء إن الاستثمار البالغ قيمته 3 مليارات دولار سيشمل افتتاح مراكز بيانات جديدة.

وأضاف "إن الهند أصبحت بسرعة رائدة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي، مما يوفر فرصا جديدة في جميع أنحاء البلاد".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان رئيس مايكروسوفت براد سميث أن شركته تخطط لاستثمار 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي هذا العام على مستوى العالم، بما في ذلك بناء مراكز البيانات.

وأعلن سميث في تدوينة له أن "الولايات المتحدة مستعدة لوضع نفسها في طليعة هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، خاصة إذا اعتمدت على نقاط قوتها وأقامت شراكات فعّالة على نطاق دولي".