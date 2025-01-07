وبحسب بيانات سبتمبر 2024 يتألف أسطول "نورديك أفييشن كابيتال" من 252 طائرة مملوكة وقيد الطلب، مؤجرة لأكثر من 60 شركة طيران تعمل في حوالي 40 دولة.

وعلى أساس تقديري، سيضم أسطول دبي لصناعات الطيران كابيتال حوالي 750 طائرة مملوكة، ومُدارة، وقيد الطلب بقيمة تقريبية تبلغ 22 مليار دولار مؤجرة لحوالي 170 شركة طيران في حوالي 70 دولة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تتيح لنا تقديم حلول أكثر كفاءة من حيث التكلفة لقاعدة أوسع من العملاء.

وستتم رسملة الصفقة وتمويلها من خلال الموارد الداخلية بموازاة تمويل الديون التي جرى الالتزام بها، وبالتالي ستبقى المقاييس المرتبطة بالقروض المالية وبعمليات التمويل والتي تعود إلى شركة دبي لصناعات الطيران وبشكل مريح ضمن المستويات التي تتوافق مع التصنيفات الائتمانية لشركة دبي لصناعات الطيران.

وتخضع الصفقة المذكورة لعمليات التصديق التنظيمية المطلوبة وكذلك لموافقة المساهمين في "نورديك أفييشن كابيتال" علما أنه من المرتقب أن تكتمل الصفقة في النصف الأول من العام 2025.